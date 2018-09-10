Таксист брызнул клиенту в лицо перцовым баллончиком из-за собаки

По словам источника в правоохранительных органах, полиция Москвы проверяет сообщения о том, что таксист в Тимирязевском районе в ходе конфликта, возникшего из-за собаки, брызнул перцовым баллончиком в лицом клиенту, передает агентство городских новостей «Москва».

«Оперативники выяснили, что супружеская пара вызвала такси. К их дому на ул. Костякова приехал водитель на автомобиле Hyundai Solaris. Увидев, что пассажиры взяли с собой собаку, таксист отказался выполнять поездку. Начался конфликт, в ходе которого водитель брызнул 35-летнему мужчине в лицо из перцового баллончика и уехал», — рассказал источник.

По его словам, мужчина был госпитализирован с химическим ожогом глаз, полиция устанавливает личность таксиста, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.