В администрации Додона уточнили данные о пострадавших при ДТП

Никто из семьи президента Молдавии Игоря Додона не пострадал в аварии с участием кортежа главы республики, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на администрацию президента.

«В СМИ появилась информация о том, что мать Игоря Додона серьезно пострадала в ДТП, она не соответствует действительности. Никто из семьи президента не пострадал», — сообщили в пресс-службе Додона.

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По данным Службы государственной охраны, в результате аварии три человека получили травмы легкой и средней степени тяжести, медики оказали им необходимую помощь.

Раннее сообщалось, что кортеж президента Молдавии Игоря Додона попал в ДТП на трассе Страшены-Калараш. Автомобили столкнулись с грузовиком, после чего один из них перевернулся.