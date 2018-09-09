Мать Додона серьезно пострадала после ДТП с грузовиком

Мать президента Молдавии Игоря Додона серьезно пострадала после ДТП с президентским кортежем. Об этом сообщает молдавский портал Unimedia со ссылкой на собственные источники.

По данным портала, женщина получила несколько переломов, ее отправили в больницу скорой помощи. В Службе государственной охраны страны сообщили, что Додон не получил серьезных травм в результате ДТП, отделавшись царапинами и синяками.

Раннее сообщалось, что кортеж президента Молдавии Игоря Додона попал в ДТП на трассе Страшены-Калараш. Автомобили столкнулись с грузовиком, после чего один из них перевернулся.