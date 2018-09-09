Грузовик и микроавтобус столкнулись на Щелковском шоссе

Представители Главного управления Министерства внутренних дел России по Московской области сообщили о ДТП с участием грузового автомобиля и микроавтобуса на Щелковском шоссе, передает агентство городских новостей «Москва».

«На 46 км Щелковского шоссе по направлению в Москву столкнулись грузовик МАЗ и микроавтобус, следовавшие в попутном направлении. В результате аварии пострадал один человек», — сообщили в региональном ГУ МВД.

Реклама

В Главном управлении МЧС по Московской области, в свою очередь, отметили, что в результате произошедшего было ограничено движение автотранспорта по одной полосе, разлива топлива нет. На место была направлена бригада из десяти спасателей для ликвидации последствий аварии.

Ранее сообщалось, что сбивший пешеходов на юге Москвы водитель был трезв.