В Петербурге из-за остановки сердца водителя скорая помощь врезалась в дом

В Санкт-Петербурге автомобиль скорой помощи врезался дом, расположенный на Старо-Петергофском проспекте, заявил представитель регионального УГИБДД, передает РИА «Новости».

«Вечером на Старо-Петергофском проспекте у дома 19 в ДТП попала машина скорой помощи, предположительно, водитель скончался от остановки сердца», — сообщил представитель ведомства.

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Отмечается, что по предварительным данным, автомобиль врезался в стену здания. В данный момент организована проверка по факту произошедшего.

Ранее сообщалось, что скорая помощь опрокинулась на юго-западе Москвы в результате столкновения с автомобилем, в результате чего пострадал находившийся внутри автомобиля фельдшер.