В сети появилось новое видео с места столкновения плавкрана с Крымским мостом

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Очевидцы столкновения плавучего крана с Крымским мостом, произошедшего в субботу, 8 августа, опубликовали новое видео с места инцидента. Запись была опубликована на видеосервисе YouTube.

Видео с места столкновения плавкрана с мостом было, предположительно, снято на видерегистратор очевидцами, которые проезжали в момент происшествия по мосту. На кадрах запечатлены последствия инцидента, а также работники экстренных служб, которые перекрыли часть дороги.

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В акватории Керченского пролива, согласно кадрам видео, наблюдается сильный шторм и дождь.

О столкновении плавучего крана с Крымским мостом стало известно в субботу, 8 августа. Кран в Керченском проливе сорвался с якоря из-за шторма и повредил ограждение моста и одну из мачт освещения, однако серьезных повреждений не произошло. Движение на некоторое время было частично перекрыто.

Ранее было опубликовано другое видео столкновения плавкрана с мостом через Керченский пролив.