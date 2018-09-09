В МВД назвали причину наезда на пешеходов в Москве

Водитель иномарки, который наехал на пешеходов на юге Москвы, сделал это после конфликта в кафе. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу столичного управления МВД.

По данным ведомства, в кафе между водителем и пострадавшими произошел конфликт на бытовой почве.

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Как отмечается, в настоящее время водитель задержан полицией.

При этом водитель не пытался скрыться с места происшествия.

Ранее сообщалось, что на юге Москвы в результате наезда иномарки на группу пешеходов пострадали девять человек.

Как отмечалось, инцидент произошел на Новочеркасском бульваре.