В МВД назвали причину наезда на пешеходов в Москве
Водитель иномарки, который наехал на пешеходов на юге Москвы, сделал это после конфликта в кафе. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу столичного управления МВД.
По данным ведомства, в кафе между водителем и пострадавшими произошел конфликт на бытовой почве.
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Как отмечается, в настоящее время водитель задержан полицией.
При этом водитель не пытался скрыться с места происшествия.
Ранее сообщалось, что на юге Москвы в результате наезда иномарки на группу пешеходов пострадали девять человек.
Как отмечалось, инцидент произошел на Новочеркасском бульваре.