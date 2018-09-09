Появилось видео с места гибели премьера Абхазии
Агентство Sputnik Абхазия опубликовало видеозапись с места ДТП, в котором погиб премьер-министр Абхазии Геннадий Гагулия.
На кадрах виден автомобиль премьера с многочисленными повреждениями.
Также на видео показана машина второго участника аварии.
Ранее помощник генпрокурора Абхазии Даур Амичба заявил, что предполагаемый виновник ДТП, в результате которого погиб Гагулия, находился под действием наркотиков.
Как отмечалось, анализ крови подозреваемого на предмет употребления наркотиков дал положительный результат.