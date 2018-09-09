В Грузии в ДТП с грузовиком погиб россиянин
В Грузии в результате ДТП с участием грузового автомобиля погиб гражданин России. Об этом сообщает РИА «Новости».
По данным агентства, при аварии также пострадали три россиянина.
Как отмечается, все пострадавшие были госпитализированы с места ДТП.
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В настоящее время полиция выясняет все обстоятельства происшествия.
Ранее сообщалось, что в ДТП с автобусом в Турции пострадали 11 россиян.
Как отмечалось, в Анталье пассажирский автобус столкнулся с фурой.