В Кабардино-Балкарии в ДТП погибли четыре человека

В Кабардино-Балкарии в результате ДТП с участием трех легковых автомобилей погибли четыре человека. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на региональный МВД.

По данным агентства, авария произошла на 465-м километре федеральной автодороги «Кавказ».

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Как отмечается, в результате столкновения двух легковушек, одну из машин отбросило на полосу встречного движения, где в нее врезался легковой автомобиль.

В настоящее время полиция выясняет все обстоятельства происшествия.

Ранее сообщалось, что в результате столкновения легкового автомобиля и автобуса на трассе в Орехово-Зуевском районе Подмосковья погибли два человека.

Как отмечалось, инцидент произошел на 13 км автодороги Орехово-Зуево — Федорово.