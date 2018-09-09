В Кабардино-Балкарии в ДТП погибли четыре человека
В Кабардино-Балкарии в результате ДТП с участием трех легковых автомобилей погибли четыре человека. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на региональный МВД.
По данным агентства, авария произошла на 465-м километре федеральной автодороги «Кавказ».
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Как отмечается, в результате столкновения двух легковушек, одну из машин отбросило на полосу встречного движения, где в нее врезался легковой автомобиль.
В настоящее время полиция выясняет все обстоятельства происшествия.
Ранее сообщалось, что в результате столкновения легкового автомобиля и автобуса на трассе в Орехово-Зуевском районе Подмосковья погибли два человека.
Как отмечалось, инцидент произошел на 13 км автодороги Орехово-Зуево — Федорово.