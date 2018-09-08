В Москве менеджер автосалона похитил у клиента почти 29 млн рублей

Менеджер автосалона в Восточном Дегунино обманул клиента и похитил у него почти 29 млн руб. Об этом сообщает агентство «Москва» со ссылкой на управление МВД России по региону.

Сообщение о мошенничестве поступило в МВД в пятницу, 7 сентября, от 31-летнего мужчины. Отмечается, что менеджер автосалона под предлогом продажи 15 машин получил от заявителя деньги для «проверки подлинности».

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«Путем обмана и злоупотребления доверием, получил от заявителя... денежные средства в размере 28 млн 721 тыс. 500 руб., после чего с похищенным скрылся», — сообщили в МВД.

По факту инцидента возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество».

Ранее сообщалось, что неизвестный угнал Audi во время тест-драйва в Москве.