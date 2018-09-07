Источник сообщил о столкновении семи автомобилей в Москве
По словам источника в правоохранительных органах, в районе Митино столкнулись семи автомобилей, передает агентство городских новостей «Москва».
«В районе д. 18 по ул. Барышиха произошло ДТП: столкнулись семь автомобилей» — сказал источник.
По его словам, в результате произошедшего никто не пострадал.
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В ГИБДД подтвердили ДТП с участием двух автомобилей, которые задели несколько припаркованных автомобилей поблизости.
Отмечается, что на месте происшествия работают сотрудники правоохранительных органов, которые занимаются определением всех обстоятельств и причин произошедшего.
Ранее сообщалось, что при ДТП в Подмосковье пострадали десять человек и погиб один.