Источник сообщил о столкновении семи автомобилей в Москве

По словам источника в правоохранительных органах, в районе Митино столкнулись семи автомобилей, передает агентство городских новостей «Москва».

«В районе д. 18 по ул. Барышиха произошло ДТП: столкнулись семь автомобилей» — сказал источник.

По его словам, в результате произошедшего никто не пострадал.

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В ГИБДД подтвердили ДТП с участием двух автомобилей, которые задели несколько припаркованных автомобилей поблизости.

Отмечается, что на месте происшествия работают сотрудники правоохранительных органов, которые занимаются определением всех обстоятельств и причин произошедшего.

Ранее сообщалось, что при ДТП в Подмосковье пострадали десять человек и погиб один.