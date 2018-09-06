Украинские пограничники задержали иностранца за георгиевскую ленту в машине

Украинские пограничники задержали гражданина Молдавии, у которого при прохождении контроля в машине была обнаружена георгиевская ленточка. Об этом сообщает пресс-служба государственной пограничной службой Украины.

«В пункте пропуска «Паланка» на украинско-молдавской границе пограничники Белгород-Днестровского отряда заметили георгиевскую ленту в автомобиле Ford, который направлялся на Украину. Гражданин Молдавии, который ехал за рулем авто, не смог объяснить пограничникам, с какой целью он едет в нашу страну и почему у него есть символика, которая запрещена на территории Украины», — говорится в сообщении.

Пограничники приняли решение запретить молдаванину въезд на Украину на три года. Однако водитель Ford, пытаясь пересечь границу, пытался дать взятку пограничникам в сумме 200 гривен (около 500 рублей - «Газета.Ru»). Пограничники задокументировали данный факт. После этого молдаванину все же удалось попасть в страну — он был передан сотрудникам Национальной полиции Украины.