После стрельбы на западе Москвы введен план «Перехват»

Полиция ввела план «Перехват» в столице после того, как мужчина начал стрельбу в автосалоне на западе Москвы. Об этом сообщает агентство «Москва».

В пресс-службе столичного управления МВД сообщили, что инцидент произошел на улице Академика Анохина, д. 38.

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«Мужчина во время ссоры произвел несколько выстрелов в своего оппонента из травматического пистолета и скрылся на автомобиле. В настоящий момент преступник разыскивается, на месте происшествия работает оперативно-следственная группа. Решается вопрос о госпитализации пострадавшего», — рассказали в ведомстве.

В то же время источник агентства в правоохранительных органах уточнил, что в городе введен план «Перехват». Предположительно, нападавший скрылся на автомобиле Infinity.