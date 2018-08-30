В Москве мусоровоз насмерть сбил пенсионера

В столичном управлении МВД проинформировали о ДТП, в результате которого погиб пенсионер. Об этом сообщает агентство городских новостей «Москва».

Отмечается, что инцидент произошел 29 августа во дворе дома на Щелковском шоссе. Водитель мусоровоза Volvo во время движения задним ходом наехал на мужчину 1946 года рождения.

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Согласно имеющейся информации, из-за полученных травм пенсионер скончался.

Ранее в центре Киева произошло ДТП с участием кортежа президента Украины Петра Порошенко. Сообщается, что кортеж сбил пенсионера, который перебегал дорогу на красный свет светофора.