При ДТП в Армении погибли трое детей

В МЧС Армении проинформировали о ДТП, в результате которого погибли трое детей. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Как отмечается, инцидент произошел вечером 28 августа в 65 км от Еревана. На перекрестке между селами Лернагог и Каракерт столкнулись «ВАЗ-2107» и Opel, после чего первый автомобиль врезался в припаркованный грузовик Scania, за рулем которого находился водитель-грузин.

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«В результате ДТП погибли 42-летний водитель «ВАЗ-2107», а также его пассажиры 2003, 2004 и 2011 годов рождения», — говорится в заявлении ведомства.

В настоящее время предохранительные органы устанавливают обстоятельства произошедшего.

Ранее сообщалось, что при ДТП в городе Гюмри на северо-западе Армении погиб 32-летний гражданин России.