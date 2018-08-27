Житель Нижневартовска проиграл в лотерею и с горя сжег три автомобиля

Управление МВД по ХМАО-Югре на своем сайте сообщило о задержании 35-летнего жителя Нижневартовска, который поджег три автомобиля после того, как проиграл в лотерею.

«Со слов задержанного, после того как он проиграл в лотерею 15 тысяч рублей, разозлившись, поджег попавшиеся автомобили. Таким способом он избавился от негативных эмоций. Установлено, что в момент совершения преступления, злоумышленник находился в состоянии алкогольного опьянения», — говорится в тексте официального сообщения.

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В отношении мужчины было возбуждено уголовное дело в соответствии с ч.2 ст.167 УК России «Умышленное уничтожение или повреждение имущества». С задержанного взяли подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин ужесточил наказание за организацию азартных игр.