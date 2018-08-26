Неизвестные застрелили офицера дорожной полиции в Бельгии
В бельгийском городе Спа был застрелен офицер дорожной полиции во время проверки документов у водителя автомобиля. Об этом сообщает телеканал RTL.
По данным телеканала, инцидент произошел в районе двух часов ночи в центре города. В сотрудника дорожной полиции стреляли из автомобиля, который был остановлен для проверки документов. В машине, помимо водителя, находились еще двое пассажиров.
Реклама
Отмечается, что после стрельбы по полицейскому злоумышленники скрылись с места происшествия. Напарник офицера вызвал медицинский вертолет для экстренной госпитализации пострадавшего коллеги, но спасти мужчину не удалось.
В данный момент полиция разыскивает стрелявших.
Ранее сообщалось, что в Германии мужчина устроил стрельбу на улице.