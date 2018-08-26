Пять человек погибли в ДТП в Краснодарском крае

На 105 километре трассы Усть-Лабинск — Лабинск — Упорная в Краснодарском крае произошло столкновение двух легковых автомобилей, сообщается на официальном сайте Главного управления МВД по краю.

Сообщается, что информация о ДТП поступила в дежурную часть ОМВД России по Курганинскому району около 5.00.

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Один из автомобилей выехал на полосу встречного движения, где и произошло столкновение. В результате произошедшего погибли оба водителя, а также три пассажира. Еще один пассажир был госпитализирован. Проводится проверка по факту произошедшего, устанавливаются личности погибших и все причины и обстоятельства ДТП.

Ранее сообщалось, что под Рязанью трое взрослых и ребенок погибли при столкновении с грузовиком.