Тройное ДТП произошло в Петербурге из-за самопроизвольного разведения моста

В Санкт-Петербурге в ДТП попали три автомобиля из-за самопроизвольного разведения Володарского моста. Об этом сообщили в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб» в социальной сети «ВКонтакте». со ссылкой на УГИБДД ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Сообщается, что из-за того, что мост самопроизвольно поднялся на 30-40 сантиметров, два легковых автомобиля и автобус врезались в образовавшийся пролет в сторону Народной улицы.

Из-за столкновения с полотном моста были госпитализированы оба водителя легковых автомобилей, мужчина 1993 года рождения был доставлен в больницу в тяжелом состоянии и женщина 35 лет — с травмами, представляющими среднюю степень тяжести, а также водитель автобуса, также получивший травмы средней степени. По факту произошедшего организована проверка.