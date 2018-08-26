Число жертв ДТП с автобусом в Болгарии возросло до 16
Число погибших в результате ДТП с участием автобуса в Болгарии увеличилось до 16 человек. Об этом сообщает The Washington Post.
По данным издания, при аварии также пострадали 26 человек.
Как отмечается, ДТП произошло в районе Искырского ущелья в 2 км от города Своге.
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Ранее сообщалось, что в результате ДТП с автобусом в Болгарии погибли 15 человек.
Как отмечалось, водитель автобуса потерял управление, в результате чего автобус съехал с дороги и перевернулся.