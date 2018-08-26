В США в ДТП с поездом погибли два человека

В американском штате Техас в результате столкновения грузового автомобиля с поездом погибли два человека. Об этом сообщает Fox News.

По данным телеканала, при аварии также пострадали несколько человек.

Как отмечается, ДТП произошло в городе Форт-Уэрт.

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В настоящее время полиция выясняет все обстоятельства происшествия.

Ранее сообщалось, что в США в результате ДТП с участием церковного микроавтобуса погибли три человека.

Как отмечалось, при аварии также пострадали 10 человек.