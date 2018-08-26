В Москве в ДТП погиб один человек

В Москве в результате ДТП с участием легкового автомобиля погиб один человек. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу столичного управления ГИБДД.

По данным агентства, при аварии также пострадали три человека.

Как отмечается, ДТП произошло в московском районе Северное Чертаново, водитель легкового автомобиля не справился с управлением и перевернулся в тоннеле.

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В настоящее время полиция выясняет все обстоятельства происшествия.

Ранее сообщалось, что в Болгарии в результате ДТП с автобусом погибли 15 человек.

Как отмечалось, водитель автобуса потерял управление, в результате чего автобус съехал с дороги и перевернулся.