В посольстве нет данных о погибших в ДТП в Болгарии россиянах

Посольство России в Болгарии пока не получало информацию о погибших или пострадавших россиянах в результате ДТП с автобусом, передает РИА «Новости» со ссылкой на представителя дипмиссии.

«На данный момент информации о погибших или пострадавших гражданах России у нас нет», — сообщили в посольстве.

Реклама

Ранее сообщалось, что не менее 15 человек погибли в результате ДТП с автобусом в районе Искырского ущелья в Болгарии.

Уточняется, что водитель автобуса потерял управление, в результате чего автобус съехал с дороги и перевернулся. Сообщается, что, вероятно, он также столкнулся с несколькими автомобилями.