В результате ДТП с автобусом в Болгарии погибли 15 человек

Не менее 15 человек погибли в результате ДТП с автобусом в районе Искырского ущелья в Болгарии, передает РИА «Новости».

Уточняется, что водитель автобуса потерял управление, в результате чего автобус съехал с дороги и перевернулся. Сообщается, что, вероятно, он также столкнулся с несколькими автомобилями.

Реклама

На место инцидента приехали машины скорой помощи, пострадавших доставили в больницы. Некоторые из них находятся в критическом состоянии.

Премьер-министр страны Бойко Борисов заявил, что 27 августа в стране будет объявлен траур.

Ранее сообщалось, что во Франции в ДТП с автобусом пострадали девять человек.

Как отмечалось, авария произошла на трассе Париж — Страсбург.