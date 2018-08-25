Под Рязанью трое взрослых и ребенок погибли при столкновении с грузовиком

Представитель УМВД Рязанской области сообщил о столкновении автомобиля с грузовиком на 263 километре автодороги М5 «Урал» в Шиловском районе, в результате которого погибли четыре человека, в том числе ребенок, передает РИА «Новости».

«В результате столкновения произошло возгорание автомобиля BMW, есть погибшие, все из легкового автомобиля, в том числе ребенок. Их личности устанавливаются», — сказал он.

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По словам представителя областного УМВД, водитель грузового автомобиля был госпитализирован, движение трассы не перекрывалось. На месте работают сотрудники правоохранительных органов.

Ранее сообщалось, что при столкновении легкового автомобиля с грузовиком в Брянской области погибли три человека.