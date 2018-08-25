В ДТП под Брянском погибли три человека

При столкновении легкового автомобиля с грузовиком в Брянской области погибли три человека. Об этом сообщается на сайте управления МВД по региону.

По данным ведомства, столкновение автомобилей произошло вечером 24 августа на 391-км дороги Москва-Киев возле поселка Чичково Навлинского района.

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Отмечается, что 26-летняя жительница Севского района находилась за рулем Daewoo Matiz и не справилась с управлением автомобилем, после чего выехала на встречную полосу и столкнулась с грузовиком MAN.

В результате инцидента погибли водитель и двое пассажиров легковушки.

Ранее сообщалось, что под Брянском в ДТП с дизель-поездом погибли четыре человека.