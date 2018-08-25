В Финляндии при падении автобуса с моста погибли четыре человека

В финском городе Куопио в результате падения автобуса с моста на железнодорожные пути погибли четыре человека. Об этом сообщает Express.

По данным портала, при аварии также пострадали 20 человек.

Как отмечается, автобус упал с моста из-за технической неисправности.

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При этом перед паданием автобус протаранил около пяти автомобилей.

Ранее сообщалось, что в Перу при падении автобуса в пропасть погибли девять человек.

Как отмечалось, в результате аварии также пострадали 49 человек.