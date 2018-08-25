ГИБДД раскрыла дизайн нового свидетельства о регистрации транспортного средства

В ГИБДД России впервые показали внешний вид нового Свидетельства о регистрации транспортного средства (СТС) с микрочипом. Документ нового образца вместо ламинированной бумаги получил пластиковую основу и теперь внешне напоминает водительское удостоверение, сообщает корреспондент «Газеты.Ru».

На лицевой части свидетельства наименование документа дублируется на английском языке. В правом нижнем углу СТС изображено колесо, в левом вернем расположен микрочип. Документ получил новые степени защиты от подделки.

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Согласно принятым недавно поправкам госпошлина за оформления СТС нового образца увеличится в три раза, до 1500 рублей. Выдавать его будут в тех отделениях ГИБДД, где будет иметься соответствующее оборудование. Первые водители смогут получить обновленный документ, скорее всего, в следующем году.

Подробнее о новых водительских правах и СТС, оснащенных микрочипом, читайте в материале «Газеты.Ru».