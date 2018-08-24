Под Самарой два легковых автомобиля столкнулись с грузовиком, есть жертвы

В Самарской области два легковых автомобиля столкнулись с грузовиком, в результате происшествия один человек погиб. Об этом сообщаетРИА «Новости» со ссылкой на управление МВД по региону.

Инцидент произошел в Камышлинском районе в 10.50 по местному времени (9.50 мск). На трассе М-5 «Урал» женщина за рулем Lada Granta не убедилась в безопасности обгона и выехала на встречную полосу, в результате чего столкнулась с грузовиком ЗИЛ. После этого Granta также столкнулась с Lada Xray, двигавшейся по встречной полосе.

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В результате аварии пострадали шесть человек, в том числе двое несовершеннолетних.

Ранее сообщалось, что в Самарской области легковой автомобиль сбил шесть человек.