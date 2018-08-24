СМИ рассказали, на кого похож «российский соперник Tesla»

Новый «электрический суперкар» CV-1, который представил российский концерн «Калашников», похож на восточногерманский «Трабант», пишет издание TechCrunch.

Новый электромобиль российского производства создан на базе легендарной советской модели ИЖ-2125 «Комби». Его также называют «российским ответом Tesla».

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В частности, концепт-кар в ретро-стиле, получивший название CV-1, «имеет тесное сходство» с другим автомобилем советской эпохи марки «Трабант», говорится в материале.

Другое издание — The Irish Times — пишет об электромобиле, как «нечто средним» между «Трабантом» и старым британским Ford Cortina, со стилем, вдохновленным автомобилем советского производителя «Иж» 1970-х годов. Издание отмечает, что несмотря на ретро-стиль, машина вмещает весьма современные технологии: запаса одного заряда аккумулятора хватит на 350 километров.

Как отмечает «Би-би-си», решение концерна «Калашников», который ранее также начинал выпускать линию одежду и аксессуары, перейти на создание электромобилей получило смешанную реакцию в Москве. Так, издание отмечает, что пользователи социальной сети Facebook назвали дизайн нового автомобиля «забавным, похожим на зомби», а другие хвалили его «крутой» внешний вид. Агентство AFP обратило внимание на другие комментарии пользователей, которые называли новую машину «киберпанком» и «ИЖ-зомби».

Американское издание Mashable называет ретро-стиль автомобиля «смелым дизайнерским решением», который напоминает винтажный снимок.