На Большой Ордынке перекрыто движение из-за провалившегося под асфальт грузовика

В Центре организации дорожного движения Москвы проинформировали, что на улице Большая Ордынка полностью перекрыто движение. Об этом сообщается в твиттере организации.

Как отмечается, речь идет об участке Большой Ордынки около дома 22/2, где под грузовиком просел грунт.

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«Движение по улице полностью перекрыто, изменены маршруты городского транспорта», — говорится в заявлении организации.

Ранее сообщалось, что в связи с проведением полумарафона «Лужники» в воскресенье, 26 августа, будет перекрыт ряд улиц в центре Москвы. Для бегунов перекроют участок дороги от Лужнецкой до Космодамианской набережной. Подчеркивается, что движение транспорта там будет перекрыто полностью.