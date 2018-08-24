На Большой Ордынке перекрыто движение из-за провалившегося под асфальт грузовика
В Центре организации дорожного движения Москвы проинформировали, что на улице Большая Ордынка полностью перекрыто движение. Об этом сообщается в твиттере организации.
Как отмечается, речь идет об участке Большой Ордынки около дома 22/2, где под грузовиком просел грунт.
«Движение по улице полностью перекрыто, изменены маршруты городского транспорта», — говорится в заявлении организации.
Ранее сообщалось, что в связи с проведением полумарафона «Лужники» в воскресенье, 26 августа, будет перекрыт ряд улиц в центре Москвы. Для бегунов перекроют участок дороги от Лужнецкой до Космодамианской набережной. Подчеркивается, что движение транспорта там будет перекрыто полностью.
В районе дома 22/2 на ул. Б.Ордынка грузовой автомобиль перекрыл 2 полосы движения. Обстоятельства выясняются. Движение по улице полностью перекрыто, изменены маршруты городского транспорта. Движение по Кадашевской набережной рабочее. Объезжайте. pic.twitter.com/McwfrBramz— ЦОДД (@gucodd) 24 августа 2018 г.