В МВД по Алтайскому краю назвали предварительную причину ДТП с микроавтобусом

В управлении МВД по Алтайскому краю назвали предварительную причину ДТП, в результате которого пострадали 17 человек. Об этом сообщается на сайте ведомства.

По предварительной информации, инцидент произошел, так как микроавтобус выехал на встречную полосу, где столкнулся с легковым автомобилем ГАЗ-3110.

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Также уточняется, что медицинская помощь из-за произошедшего потребовалась девяти людям.

Ранее сообщалось, что в Онгудайском районе Республики Алтай в результате опрокидывания микроавтобуса ранения получили 14 человек, 12 из них доставлены в больницу.