На Алтае при опрокидывании микроавтобуса пострадали 14 человек

В Онгудайском районе Республики Алтай в результате опрокидывания микроавтобуса ранения получили 14 человек, 12 из них доставлены в больницу. Об этом сообщается на сайте управления МВД по региону.

Отмечается, что инцидент произошел на 659 км автодороги Р-256 Чуйский тракт.

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«22-летний водитель, управляя личным автомобилем ISTANA, не справился с управлением и допустил съезд с проезжей части дороги с последующим опрокидыванием транспортного средства», — говорится на сайте ведомства.

Подчеркивается, что водитель был трезв. В качестве предварительной причины аварии называется неисправность тормозной системы.

В данный момент по факту ДТП проводится проверка.

Ранее сообщалось, что ребенок и четверо взрослых погибли в ДТП в Кузбассе.