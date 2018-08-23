«Калашников» создаст конкурента Tesla на базе ИЖ «Комби»

Концерн «Калашников» разрабатывает технологию электрокара, который в перспективе, как полагают в компании, сможет составить конкуренцию Tesla. Об этом сообщает РИА «Новости».

В основе концепции будущего электрокара несколько оригинальных систем, созданных концерном. В компании признались, что «вдохновлялись опытом мировых лидеров рынка».

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Отмечается, что в настоящее время идея суперкара CV-1 воплощена в кузове ретро-автомобиля ИЖ-21252 «Комби». Его номинальная мощность — 220 кВт, запас хода составляет 350 километров.

Будущий электрокар сможет развивать скорость, «в разы превышающую» возможности созданных электрокаров «Калашникова», отметили в концерне.

Ранее сообщалось, что у москвича похитили электромобиль, пока он отбывал срок за хакерство в США.