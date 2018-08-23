В Крыму прокомментировали призыв депутата Рады уничтожить Крымский мост

Вице-премьер крымского правительства Дмитрий Полонский заявил, что призывы к уничтожению моста через Керченский пролив могут исходить только от настоящих преступников, экстремистов и террористов. Об этом сообщает РИА «Новости».

Ранее депутат Верховной рады Украины Игорь Мосийчук призвал высшие силы и «союзников на Кавказе» уничтожить мост.

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При этом Полонский подчеркнул, что на слова Мосийчука не отреагирует ни одна из западных стран, и никто не привлечет его к ответственности.

Глава общественной палаты Крыма Григорий Иоффе, комментируя ситуацию, заявил, что мост надежно защищен.

«Все, что касается Крыма, моста — это имеет защиту, которая не подлежит никакому сомнению. Вся мощь российского государства положена в основу этой защиты», — сказал он.

В марте 2014 года в Крыму прошел референдум, по итогам которого полуостров стал территориальной частью России, а Севастополь — городом федерального значения.