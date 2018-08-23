В Раде призвали высшие силы и «союзников на Кавказе» уничтожить Крымский мост

Депутат украинской Рады Игорь Мосийчук предложил спецслужбам страны найти помощников, которые уничтожат мост через Керченский пролив. Об этом сообщает РИА «Новости».

По мнению Мосийчука, Крымский мост был построен для того, чтобы «закрыть, дестабилизировать и захватить» Азовское море. Он выразил надежду на то, что от моста помогут избавиться «природная стихия» и высшие силы.

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«Украинские спецслужбы, украинцы должны уделить внимание, возможно через наших союзников на Кавказе, уничтожению Крымского моста», — сказал Мосийчук.

Ранее автор американского консервативного политического еженедельника Washington Examiner Том Роган призвал Украину разбомбить Крымский мост.