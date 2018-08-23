Под Воронежем восемь человек попали в больницу после опрокидывания микроавтобуса в кювет

В управлении МВД по Воронежской области проинформировали о ДТП, в результате которого пострадали восемь человек. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Как отмечается, инцидент произошел примерно в 3.00 в Хохольском районе области. На 21 км автодороги «Воронеж-Луганск» 29-летний водитель за рулем Volkswagen Transporter допустил опрокидывание микроавтобуса в кювет.

Реклама

Согласно имеющейся информации, в результате инцидента пострадали восемь человек, которые были доставлены в медицинские учреждения. В настоящее время правоохранительные органы проводят проверку в связи с произошедшим.

Ранее сообщалось, что на юге Молдавии произошло столкновение трех транспортных средств, в результате которого погибли три человека и пострадали еще 13.