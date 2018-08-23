В ЦОДД отреагировали на идею о возвращении автомобилей на Старый Арбат

В пресс-службе Центра организации дорожного движения Москвы (ЦОДД) дали комментарий в связи с заявлением главного архитектора столицы Сергея Кузнецова о том, что вопрос о возвращении движения транспорта на Старый Арбат остается открытым. Об этом сообщает РИА «Новости».

В ЦОДД подчеркнули, что в данном вопросе имеет значение мнение жителей, проживающих на улице.

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«Без учета их мнения даже обсуждать какие-то изменения нецелесообразно», — говорится в заявлении центра.

Ранее Кузнецов высказался за возвращение транспортного движения на Старый Арбат. Он также сказал, что улица Старый Арбат слишком длинная, чтобы быть пешеходной зоной. При этом Кузнецов подчеркнул, что это его личная точка зрения, основанная на собственных наблюдениях.