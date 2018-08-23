В Японии взорвался грузовик с порохом
В Японии в префектуре Ибараки взорвался грузовик с порохом. Об этом сообщает телекомпания NHK со ссылкой на полицию и пожарную охрану.
По данным телекомпании, взрыв произошел в карьере, где производится добыча щебня. В данный момент полиция пытается связаться с водителем грузовика.
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Данных о жертвах и пострадавших нет.
Ранее сообщалось, что в Японии автомобиль въехал в стену супермаркета. В результате инцидента ранения получили не менее 15 человек.
Также ранее сообщалось, что в Японии перевернулся автобус с детьми. Около 30 школьников были госпитализированы.