Первый украинский танк с вооружением НАТО заглох в центре Киева по пути на репетицию парада

В Киеве украинский танк заглох посреди дороги по пути на генеральную репетицию военного парада, посвященного Дню Независимости Украины. Об этом сообщают местные СМИ.

Танк заглох на перекрестке улиц Вячеслава Черновола и Маршала Рыбалко. Для его эвакуации на место ДТП прибыл огромный тягач, судя по фото с места происшествия, американского производства.

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Попавший в неприятный инцидент Т-84-120 «Ятаган», первый украинский танк, модернизированный под стандарты НАТО — его пушка имеет калибр 120 мм. Его премьера должна состояться как раз на предстоящем 24 августа военном параде. Машина оснащена 1200-сильным дизелем и при массе в 48 тонн разгоняется до 65 км/час.

Несколько дней назад, вечером 18 августа, в Киеве произошел еще один неприятный инцидент с военной техникой. После очередной репетиции парада ЗРК «Бук», выполняя разворот, протаранил здание бизнес-центра. По данному факту Минобороны Украины начало расследование.