Главный архитектор Москвы высказался за возвращение транспорта на Старый Арбат

Главный архитектор столицы Сергей Кузнецов высказался за возвращение транспортного движения на Старый Арбат. Об этом он сказал в эфире радиостанции «Говорит Москва».

По мнению Кузнецова, уход движения автомобилей с улиц не является «панацеей» для их оживления. Для него исчезновение транспортного движения со Старого Арбата остается открытым вопросом.

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«Люди любят машины, движение на невысокой скорости со светофорами улицу скорее оживляет, чем отнимает у нее что-то. Это также дает где-то работать тем функциям, которые нуждаются в подъезде транспорта», — сказал Кузнецов.

Он добавил, что улица Старый Арбат слишком длинная, чтобы быть пешеходной зоной. При этом Кузнецов подчеркнул, что это его личная точка зрения, основанная на собственных наблюдениях.

Ранее сообщалось, что пешеходная зона на улице Ильинка в Москве была расширена до конца чемпионата мира по футболу.