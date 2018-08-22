В Молдавии 13 человек пострадали при столкновении автобуса, трактора и автомобиля

На юге Молдавии произошло столкновение трех транспортных средств, в результате которого погибли три человека и пострадали еще 13. Об этом сообщает телеканал TV8.

Как отмечается, речь идет о столкновении автобуса Setra, в котором находился 41 пассажир, трактора MTЗ и автомобиля Peugeot. ДТП произошло на трассе R-30.

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«Спасатели извлекли тела трех человек, которые погибли на месте, двое из них находились в автомобиле Peugeot, еще один был пассажиром автобуса», — сообщает генеральный инспекторат по чрезвычайным ситуациям республики.

Ранее сообщалось, что суд на Ставрополье поместил под арест водителя рейсового автобуса Тбилиси-Краснодар, который столкнулся с грузовиком на трассе «Кавказ» в Андроповском районе на Ставрополье.