В Нидерландах мужчина на автомобиле специально врезался в здание горсовета

Мужчина за рулем автомобиля специально врезался в здание местного совета города Беммель. Об этом сообщает телекомпания NRC.

Как отмечается, инцидент произошел примерно в 2.00 (3.00 мск) в маленьком городе, находящемся недалеко от границы с Германией. В автомобиле находились два баллона с газом. При этом один из них взорвался в результате столкновения. Из-за этого возник пожар, в котором погиб водитель машины. Кроме того, пострадало здания городского совета.

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Согласно имеющейся информации, действия водителя были намеренными, поскольку он объезжал препятствия на пути к зданию.

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