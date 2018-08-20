В мэрии Москвы предупредили о перекрытии улиц из-за полумарафона

В связи с проведением полумарафона «Лужники» в воскресенье, 26 августа, будет перекрыт ряд улиц в центре Москвы. Об этом сообщается на официальном сайте мэрии Москвы.

По данным пресс-службы, для бегунов перекроют участок дороги от Лужнецкой до Космодамианской набережной. Подчеркивается, что движение транспорта там будет перекрыто полностью.

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«С 7.00 до 13.30 нельзя будет проехать по Новодевичьей и Лужнецкой набережным, улице Лужники, Крымскому мосту, Пречистенской набережной, улице Ленивке, Москворецкой набережной, а также Болотной и Раушской улицам, Большому Устьинскому и Шлюзовому мостам, Дербеневской набережной, Фалеевскому переулку, Софийской и Кремлевской набережным», — говорится в сообщении столичной мэрии.

В пресс-службе также рассказали что ожидают около семи тысяч участников марафона «Лужники». Забег стартует в 09.10.