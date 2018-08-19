В Ставропольском крае в ДТП с автобусом погибли два человека

В Ставропольском крае в результате столкновения рейсового автобуса с грузовым автомобилем погибли два человека. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на представитель краевого УГИБДД.

По данным агентства, при аварии также пострадали семь человек.

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Как отмечается, водитель автобуса «допустил» столкновение с грузовиком.

При этом на момент аварии в автобусе находились 40 пассажиров.

Ранее сообщалось, что в Ставропольском крае рейсовый автобус столкнулся с грузовым автомобилем.

Как отмечалось, ДТП произошло между населенными пунктами Куршава и Курсавка на трассе «Кавказ».