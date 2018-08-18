Во Львове спасатели эвакуировали 130 человек из затопленных ливнем автомобилей

В управлении госслужбы Украины по ЧС во Львовской области сообщили, что спасатели осуществили эвакуацию 130 человек из затопленных из-за ливня маршруток и машин во Львове. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Как отмечается, из-за прошедшего накануне ливня произошло подтопление улиц.

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«Возле рынка «Привокзальный» спасатели на руках вынесли из подтопленных транспортных средств 77 человек, из них 9 детей», — говорится в сообщении.

Согласно имеющейся информации, спасатели также эвакуировали 53 человека из маршрутных транспортных средств и легковых автомобилей с улицы Сахарова. Кроме того, они отбуксировали 12 автомобилей и девять маршруток.

Ранее сообщалось, что в китайской провинции Ганьсу из-за проливных дождей погибли восемь человек.