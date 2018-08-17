В Москве таксист напал на пешехода с ножом

На юго-востоке Москвы водитель такси напал на пешехода с ножом. Об этом сообщает агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на пресс-службу столичного управления МВД.

Инцидент произошел в районе дома 31 по Люблинской улице около 19.30.

«По предварительным данным, водитель нанес оппоненту телесные повреждения, после чего скрылся. В настоящее время полицейские предпринимают меры для розыска и задержания подозреваемого», — говорится в сообщении.

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Отмечается, что водитель был на автомобиле Kia Rio. Для его поиска введен план «Перехват».

Ранее сообщалось, что в Москве предложили создать «черный список» таксистов, на которых пассажиры жаловались из-за агрессивного поведения и рукоприкладства.