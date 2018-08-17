В МВД заявили о сотнях фактов недолива топлива на АЗС в Московском регионе

Официальный представитель Министерства внутренних дел России Ирина Волк сообщила о том, что сотрудниками полиции было выявлено более сотни фактов недолива топлива на автозаправках в Московском регионе, передает агентство городских новостей «Москва».

«По результатам проведенных мероприятий подготовлены и направлены в Роспотребнадзор и Росстандарт 147 материалов проверок, содержащих сведения о выявленных нарушениях, предусмотренных статьей 14.4 и 14.7 Кодекса об административных правонарушениях. Выявлен 141 факт недолива топлива свыше допустимой нормы (0,25%)», — сообщила Волк.

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Отмечается, что сотрудники правоохранительных органов в общей сложности проверили 589 автозаправочных станций Москвы и Подмосковья при помощи мобильной лаборатории.

Ранее сообщалось, что под Астраханью осудили банду из 15 автозаправщиков, недоливавших водителям топливо.