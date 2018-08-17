Власти Москвы через год начнут строить новый мост через Москва-реку

Возведение моста через затон Новинки на территории ЗИЛ может начаться через год. Об этом сообщили в пресс-службе столичного Стройкомплекса со ссылкой на заместителя мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марата Хуснуллина.

«Началось проектирование автомобильного моста, который через затон Новинки свяжет территорию бывшего завода ЗИЛ с проспектом Андропова. В рамках развития дорожной сети на юге Москвы и для улучшения транспортного обслуживания нового района на территории бывшего завода ЗИЛ планируется построить автомобильный мост через старое русло Москвы-реки в районе затона Новинки», - отметил Хуснуллин.

Реклама

По его словам, изыскательские и проектные работы, необходимые для возведения моста, планируется завершить в середине следующего года. «К активному строительству нового сооружения мы планируем приступить в конце следующего лета-начале осени», - сказал чиновник.

Он отметил, что в настоящее время в Москве уже ведется строительство двух мостов через Москву-реку: мост протяженностью 678 м через Кожуховский затон, а также мост через Карамышевское спрямление реки в составе Северо-Западной хорды.

Всего в планах столичных властей строительство 18 новых мостов через Москву-реку до конца 2025 г.